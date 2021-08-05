Türkiye'den hem selam hem de fotoğraf yolladılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye yangın için giden ekip çalışmalara başladı.

Bölgeden sıcak görüntüleri Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman ile paylaşan ekip gazetemize de teşekkürlerine iletti.

Teşekkürlerinin yanına bir de fotoğraf ekleyen Beşparmak Aslanları Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını vurguladı.

Kartal Harman ise yazısında şu ifadelere yer vermişti;

⚫️ O, oturduğu yerde boş boş konuşanlara !

➖ Evet, gücümüzün yettiği personelimizin olduğu kadar Anavatan Türkiye’deki yangınlara karınca kararınca müdahale etmek, katkı koyabilmek adına KKTC’den bir ekip Türkiye’ye gidiyor!

➖ Sözüm gidecek olan bu ekibi küçümseyen , alay konusu edenleredir.

➖ Beğenmediyseniz siz buyurun, sizi gönderelim ateşlerin içerisine ne dersiniz ?

➖ Olmaz!

➖ Yemez değil mi ?

➖ Siz ancak her b.ku eleştirmeyi bilirsiniz ama icraata gelince klima altından sallama işiniz gücünüz!

➖ Gidecek olan bu arkadaşlarımızı hiç tanımam isimlerini de bilmem ama bildiğim birşey var ki, ailelerini, eşlerini, çocuklarını geride bırakarak gidiyorlar!

➖ Tatile değil, ateş çemberlerinin ortasına gidiyorlar!

➖ Kendi adıma sizlerle gurur duyuyorum ( duyuyoruz )!

➖ Sağsalim gidip sağsalim geri dönün inşallah, yolunuz açık olsun!

➖ O eleştirenlere gelince, sizde hepiniz hamama gidin!

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021, 12:59