Türkiye'den atış talimli yeni NAVTEX

Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni Navtex duyurusu yayınladı.

Sıcak gelişmeye göre; Rodos ve Meis Adası arasında 29 Eylül'de atış eğitimi yapılacak.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

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