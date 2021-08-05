Türkiye'de yükselen alevlerle mücadele sürüyor

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele 9 gündür kesintisiz sürüyor. Hem havadan hem de karadan ekipler yükselen alevlere müdahale ediyor.

Rüzgarın şiddeti orman işçilerine zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Hava sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesi södürme çalışmalarını güçleştiriyor.

MUĞLA'DA SON DURUM

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İlçeye bağlı Zeytinalanı mahallesindeki yangının söndürülmesinin ardından vatandaşlar traktörlerindeki ilaçlama tanklarıyla soğutma çalışmasına katıldı.

ALEVLER TERMİK SANTRALE ULAŞTI

Milas'taki yangın Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Personel tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Bölgede rüzgarın azalmasıyla ekiplerin yangını söndürme çalışmaları hız kazandı. Alevler geceye göre etkisini azalttı.

KAVAKLIDERE'DEKİ YANGIN MENTEŞE'YE ULAŞTI

Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı. Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.

Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor.

Marmaris Turunç bölgesinde de yangın rüzgarında etkisiyle geniş bir alanda devam ediyor.

Marmaris'te yangın söndürme çalışmalarına katılan bir arazöz kaza yaptı. 4 yangın söndürme işçisi yaralandı. 2 işçinin tedavisi ayakta yapılırken, 2 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'DA ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde 2 gün önce başlayan orman yangınına ekipler çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikseriyle müdahale ederken, vatandaşlar da kazma ve küreklerle mücadeleye destek veriyor.

Alevler, Bereketli Mahallesi'ndeki bazı evlere 500 metre kadar yaklaştı.

Karacasu Kaymakamlığınca yapılan açıklamada bir mahallenin tedbir amaçlı kısmen tahliye edildiği belirtildi.

DÖRTYOL'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin zorlu mücadelesi saatler sonra sonuç verdi. Yangına, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve iş makinesinin yanı sıra 300 orman işçisiyle müdahale edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) da destek verdiği söndürme çalışmalarına, çevredeki vatandaşlar da araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle destek verdi.

ANTALYA'DA ORMAN YANGINLARI

Antalya'ya da günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Kızıldağ mahallesi, Akseki İlçesi Gülendağı, Alanya İlçesi Susuzköy Mahallesi ve Güzelbağ, Gündoğmuş ilçesi Senir Mahalllesi'nde yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekiperin 8 gündür mühalesi araklıksız sürüyor. 52 mahallede yangınlar etkili oldu.

Kızıldağ mahallesi yangından en fazla etkilenen bölgelerden. Çok sayıda vatandaş yangınla mücadeleye destek veriyor.