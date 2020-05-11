Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 55 can kaybı

Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de corona virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 55 kişi artarak 3 bin 841'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın verilerini Twitter hesabından paylaştı.

'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, son 24 saatte 32 bin 722 kişiye test yapıldı, bin 144 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 139 bin 771 oldu.

Bir günde 3 bin 89 kişi iyileşti, toplam iyileşen hasta sayısı 95 bin 780'e yükseldi.

Son 24 saatte 55 hasta hayatını kaybetti, toplam can kaybı 3 bin 841 oldu.