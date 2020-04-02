Türkiye'de corona virüsten can kaybı 79 artarak 356 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de corona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre Türkiye'de corona virüs salgını yayılmaya devam ediyor.

Soon 24 saatte 79 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'deki toplam can kaybı sayısı da 356'ya yükseldi.

Yapılan 18 bin 757 test sonucu 2 bin 456 kişinin daha corona virüse yakalandığı tespit edildi. Böylece Türkiye genelindeki toplam corona vaka sayısı 18 bin 135 oldu.

İlk vakanın açıklandığı 10 Mart tarihinden bu yana yapılan test sayısı 125 bini aştı.

Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı bin 101 olurken, 415 hasta da taburcu edildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, "Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici" ifadelerini kullandı.