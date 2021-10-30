Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü nedeniyle Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin ev sahipliğinde Büyükelçilikte resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile sınırlı davetli katıldı.

Büyükelçi Başçeri ve eşi, davetlileri girişte karşıladı.

Etkinlikte konuşan Başçeri, pandemi nedeniyle kısıtlı bir katılımla bu kutlamayı gerçekleştirdiklerini, yeni tip koronavirüs salgınından en yakın zamanda kurtulmayı umut ettiğini söyledi.

Başçeri, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kendi bayramı olarak benimsemiş Kıbrıs Türkü kardeşlerimle birlikte bu bayramı kutluyor olmaktan gurur, onur duyuyorum. Zorluklar ve güçlükler olacak ama o zorluklar ve güçlüklerin hemen hepsi geçicidir. Kalıcı olan bugün burada özgürce havasını soluduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir, buna yürekten inanıyorum.” dedi.

Başçeri, resepsiyonda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

