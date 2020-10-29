Türkiye Cumhuriyeti’nin , kuruluşunun 97’nci yıldönümü Girne’de kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında, bu sabah Girne Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenlendi.
Törene Girne Kaymakamı Sinan Güneş,Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına,Girne Merkez Komutanı Topçu Albay Hilmi Türkan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına, Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Mehmet Sevgüm, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,siyasi parti, üniveriste, okul, kurum kuruluş, muharip dernek ve dernek temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.
Tören protokol sırasına göre Atatrük Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı, ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, bugün 15.00’da Girne’de tören yürüyüşü düzenlenecek.
Askeri bando tören bölüğü ,mücahit gaziler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek tören yürüyüşü, Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayacak.