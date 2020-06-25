Türkiye artık B kategorisinde

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu bugün öğleden sonra yaptığı toplantısında Bakanlar Kurulu coronavirüs tedbirleri kapsamında almış olduğu ET(K-1) 773 -2020 sayı ve 11.6.2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararını tadil ederek kararın 3ncü maddesi altında düzenlenen A kategorisinde yer alan Türkiye’nin bu kategoriden çıkarılarak B kategorisine dahil edilmesine karar verildi.

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Türkiye’den gelecek yolcular, biri KKTC’ye gelmeden önce 72 saat içinde, diğeri de KKTC’ye giriş noktalarında olacak şekilde çift PCR testi uygulamasına tabi tutulacak.

Ayrıca, bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde deniz ve hava limanlarından gelecek olan yolcularının sayısının düzenlenmesi ve veya kontrollü olacak şekilde kısıtlanması konusunda yetkilendirilmesine de karar verildi.