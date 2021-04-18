Türk Covid-19 aşısı aday aşı listesine girdi

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı çalışmasının, insan denemelerine geçen dünyadaki 4’ncü aşı adayı olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) listesine girmeyi başardı.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Prof. Dr. İhsan Gürsel ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden eşi Prof. Dr. Mayda Gürsel ile birlikte geliştirdikleri yerli aşının insanlar üzerinde denenmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan onay aldığını açıkladı. Aşı adaylarının gönüllülere uygulanması 27 Mart’ta başladı. Ek olarak, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çalışmayı COVID-19 aday aşı ortamına ve takip listesine ekledi.

Gürsel çiftinin araştırma ekibinin üzerinde çalıştığı aşı, virüs benzeri parçacıkların (VLP) kullanımına dayanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden aşının DSÖ listesine dahil edildiğini duyururken, dünyada insan klinik deneme aşamasına giren sadece dördüncü aşı adayı olduğunu kaydetti.

Ekibin aşısı, ayrıca New York Times Koronavirüs Aşı İzleme sayfasında ve ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi kliniktrials.gov sitesinden erişilebilen COVID-19 çalışmaları listesinde yer almıştır.

Gürsel çiftinin projesi, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında 8’i aşı, 9’u ilaç olmak üzere 17 proje arasında yer alıyor. Aşı, Türkiye’de geliştirilmekte olan tek VLP bazlı aşıdır.

VLP (Virus Like Particle) Virüs Benzeri Parçacık anlamına geliyor. VLP kavramı, bulaşıcı olmayan SARS-CoV-2 virüs tipini (COVID-19’a neden olan virüs) taklit etme ilkesine göre çalışır. VLP’ler temelde virüsün temel özelliklerini kopyalayan, ancak viral genomu kopyalamayan multiprotein yapılardır. Aşı, bir enfeksiyona neden olmadan bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkarır.

Prof. Gürsel bunun, aşı antijen kaynağı olarak SARS-CoV-2 virüsünün dört yapısal proteinini kullanan klinik çalışmalardaki tek VLP aşısı olduğunu belirtiyor. Sağlıklı gönüllüler üzerinde VLP aşısının güvenliği ve immünojenisitesinin gösterilmesinin ardından ekip, Mayıs ayı sonuna kadar Faz II klinik araştırması başlatmayı bekliyor.