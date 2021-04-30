Turizm Bakanlığı ‘Last Minute Fair 2021’ turizm fuarına katıldı...

“Last Minute Fair” Turizm Pazarlama Fuarı sektörde yaşanan zorluklara rağmen 2021 sezonuna katma değer yaratmak ve aktif pazarların ilgililerine motivasyon yaratabilmek amacıyla kapılarını açtı.

GMT Fuarcılık, Türkiye’nin önde gelen turizm markalarını ve bileşenlerini dünya turizm pazarlarına sunarak turizm profesyonellerinin, yatırımcılarının ve yeni girişimcilerinin Türkiye ile olan iletişimini B2B görüşmeler çerçevesinde arttırarak pekiştiriyor.

Fuarın partner ülkeleri, Macaristan, İsveç ve KKTC olurken, parter destinasyonu ise Erzurum Palandöken oldu.

Fuara yurt dışından gelen acentelerin ülkeleri ise şöyle sıralandı: Rusya, Ukrayna, Moldova, Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Almanya, Romanya, Slovenya, Romanya, Litvanya...

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'da KKTC standına ziyarette bulunarak, Nazmi Pınar ile görüştü.

PINAR: “PANDEMİ BİTECEK GİBİ HAZIRLIK YAPMALIYIZ"

KKTC'nin Antalya Turizm Koordinatörü Nazmi Pınar KKTC turizmi ile ilgili Fuarda değerlendirmelerde bulundu.

Pandeminin tüm Dünya'yı etkilediğini bu süreçte KKTC’nin Pandemiden dolayı turizmde çok ciddi kayıplar yaşadığını söyleyen Pınar, "Dünyanın yaşadığı bu çıkmaz elbet bir gün bitecek. Bize düşen görev ise hazırlıklı olmalıyız. Yarın normale dönecekmişiz gibi Dünyadaki turizm paydaşları ile irtibat halinde olmalıyız. Onun için, şahsen sağlığımızı belki riske atarak bu fuarda yerimizi aldık. Pandemiden korkuyoruz elbette ancak gerekli tedbirleri alarak katılım gösterdik. Stadımıza ilgi çok büyüktü, hatta normal zamandan daha çoktu. Elimizdeki Rusça broşürler bitti. Bu da bize aslında Dünyanın pandemiden sıkıldığını ve yeni destinasyonlara gitmeye çok hazır olduğunu gösterdi. Tanınmamaya rağmen, ulaşım sorunları çözülse, KKTC Turizm için tünelin sonunda ışık olduğunu gösteren bu fuardaki ilgi, bizlere umut verdi" dedi.

KKTC'nin Antalya Turizm Temsilcisi Nazmi Pınar, "Antalya şu anda Turizmin başkenti. Antalya belki bir şekilde iç turizmle zoraki operasyonlarla tabiri caizse, tencereyi kaynatmaya çalışıyor. Kuzey Kıbrıs bir ada ülkesi. Ada ülkesi olmasından dolayı maalesef Antalya gibi bir şansa sahip değil. Pandemi döneminde tamamen kapandık. Şu anda maalesef Antalya’dan uçak yok. Sadece İstanbul ve Ankara üzerinden var, o da sınırlı sayıda. Özellikle Rus ve Ukrayna’dan tur operatörleri ile standımızda yaptığımız görüşmelerde şartlarımızı sorduklarında anlatıyoruz. Nisan ayında başlattığımız kapalı Turizm modeli ile Sağlık Üst Kurulu'nun belirlediği şartlar uyarınca gelişler devam ediyor.

3 günlük PCR testi ile gelen yolcuların KKTC ye girişi sırasında da yapılan PCR testi sonucuna göre tatilini rahatlıkla geçirebileceğini anlatıyoruz.

Bakanlığımız kapalı turizmin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için her türlü önlem ve denetimi yapıyor. Sn. Bakan Fikri Ataoğlu, ekonominin çarklarının dönmesi için tedbiri elden bırakmadan turizmi ayağa kaldırma hedefinde olduklarını belirtmişti bu bağlamda el birliği ile çalışıyoruz ve Mayıs sonrası yeni açılımlar olmasını beklediğimizi, Adaya gelmek isteyen turistlere aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.