Turizm Bakanı Evren: “Bayram, turizm hareketlerindeki değişimin göstergesi oldu”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Covid-19 pandemisi nedeniyle büyük oranda etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Evren, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin, turizm organizasyonlarını değiştirdiğine dikkati çekerek, ülkenin bu değişime hazırlıklı olması gerektiğini, Bakanlık olarak da bu yönde çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Dünya’da turist hareketliliğinin ve turizm politikalarının değişime uğradığını belirterek, “Pandemi dolayısıyla, özellikle turizm sektöründe yaşanan olumsuzluğu, pandemi şartlarına ve sağlık kriterlerine göre organize etmek zorundayız. Bunun için, pandemi dolayısyla dünyada ve ülkemizde değişen turizm anlayışı ve turist hareketliliğini en iyi şekilde analiz ederek, turizm politikalarımzı, değişen turizm hareketliliğine göre, ilgili sektörlerimizle şekillendiriyoruz. Turizm hareketlerinin değişimini, Kurban Bayramı tatili ile birlikte daha net görmüş durumdayız” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, 4 günlük Kurban Bayramı’nda turizm hareketlerini değerlendirdiği açıklamasında, KKTC genelindeki 5 yıldızlı otellerin Bayram süresince doluluk oranlarının ortalama yüzde 30’larda seyretmesine karşın kırsalda bulunan daha küçük ölçekli konaklama tesislerinin yüzde 100’lere kadar çıkmasının, pandemi süresince konaklama tercihlerinin değiştiğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

“İÇ TURİZMİN ODAĞI, KÜÇÜK ÖLÇEKLİ OTELLER OLDU”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Yeni tip Koronavirüs’ün yayılmasının önlenmesine yönelik, kontrollü normalleşme sürecine girildiğini, hava ulaşımındaki sefer sayılarının kademeli olarak arttırılarak, Kurban Bayramı süresince günde 11 sefere çıkarıldığını belirtti.

Bakan Evren, Kurban Bayramı süresince, hava yolu ile KKTC’ye yaklaşık5 bin 5 yüz turistin geldiğini, bu rakamın Covid-19 öncesinde 180 bin civarında olduğunun altını çizerek, bu düşüş karşısında iç turizmin Bayram süresince hareketlendiğini belirtti.

4 günlük Kurban Bayramı süresince, yaklaşık olarak 6 bin civarında KKTC vatandaşının ülkede tatil yaptığını belirten Bakan Evren, Kurban Bayramı tatili için tercih edilen bölgelerin başında İskele-Karpaz bölgesindeki küçük ölçekli oteller olduğu bilgisini verdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Turizm Planlama Dairesi’nin elde ettiği verilere göre, Kurban Bayramı tatili süresince, İskele, Karpaz bölgesinde, kontrollü normalleşme sürecinde hizmet veren otellerin neredeyse yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiğine vurgu yapan Bakan Evren, Dünya Turizm Örgütü ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin öngörüsüne göre Covid-19 pandemisi sürecinde, konaklama tercihlerininbüyük oranda şehir merkezlerinden kırsal alana yöneleceği öngörüsünü hatırlatarak,ülkemizde de konaklama tercihlerinin daha küçük ölçekli, otel, pansiyon gibi turizm işletmelerine yönelik olmasının, dünyadaki konaklama tercihleriyle aynı parallelikte olduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

“OTELLERİMİZ, HİJYEN KURALLARINI HASSASİYETLE UYGULAR NOKTADADIR”

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Covid-19 pandemisinin, turizm hareketliliği üzerindeki etkisine bağlı olarak KKTC turizm hareketliliğini değerlendirdiği açıklamasında,turizm konaklama tesisleri ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Evren, ülkeye girişlerde uygulanan çift PCR test kriterlerinin sadece ülke vatandaşlarının sağlıklarının korunması için değil, KKTC’yi ziyaret edecek olanların da sağlık açısından korunması adına ikinci bir tedbir mahiyetinde olduğunun anlaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Evren, aynı hassasiyetin, hem ülkeye gelecek olan misafirlerin hem de ülke vatandaşlarının güvenle tatil yapmalarına olanak sağlamak adına, ülkedeki turizm konaklama tesislerinin de göstermesi gerektiğine vurgu yaparak, “otellerimizin hijyen kurallarını hassasiyetle uygular noktada olması memnuniyet vericidir” dedi.

“Covid-19 pandemisi ile mücadelede en etkili yöntem, Dünya Sağlık Örgütü’nün de her fırsatta belirttiği gibi, hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımıdır. Bu noktada, ülkemizdeki turizm konaklama tesislerimizin yönetim ve personellerinin, bu önemli tedbirlere hassasiyet göstermeleri memnuniyet vericidir. Bunun en bariz göstergesi de, otellerimizde herhangi bir bulaşın ciddi boyutlarda yaşanmamış olmasıdır” diyen Bakan Evren, gerek yurt dışı gerekse de ülke vatandaşlarının, ülkemizdeki otelleri gönül rahatlığı ile tercih edebileceklerinin altını çizdi.