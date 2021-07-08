Turizm Bakanı, Daire Müdürü'nün İddialarını Yalanladı

Turizm ve Çevre Bakanlığı Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Elif Pekri’nin, Kıbrıs Gazetesi’nin manşetten verdiği haberde yer alan iddialarını, Bakanlık yazılı bir açıklama yaparak yanıt verdi.

Gazete haberinde yer alan ve Pekri’nin iddiaları arasında yer alan Turizm teşvik ödemeleri ile ilgili kararın imzalanması için, Bakan Ataoğlu tarafından ilgili Daire Müdürü Pekri’ye baskı yapıldığı yönündeki iddialar, maksatlı ve taraflı bir organizasyonun parçası olduğu kadar, mesnetsiz ve gerçek dışı iddialardır.

2017 yılından beridir, turizm sektörüne yönelik teşviklerin ödenmemesi, sektörü ekonomik anlamda sıkıntıya soktuğu, pandemi koşulları da sektörün ekonomik anlamda yaşanan sıkıntıları daha da büyük boyutlara taşıdığı bir gerçektir.

2020 Aralık ayı itibariyle kurulan, UBP-DP-YDP Koalisyon hükümetinde, Turizm ve Çevre Bakanlığı görevini üstlenen Fikri Ataoğlu, 2017’den beridir ödenmeyen teşviklerin, pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak bir an önce ödenmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Konu ile ilgili olarak, KKTC Sayıştay Başkanlığı’nın, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na göndermiş olduğu, 11 Aralık 2020 tarihli, “Teşviklerin ödenmesinde herhangi bir sakınca görülmemiştir” yönündeki hukuksal görüşü, ilgili Daire Müdürü tarafından gizlendiği, KKTC Sayıştay Başkanlığı’nın olumlu görüşü olmasına rağmen, teşviklerin ödenmesi için imza atmamakta diretmesi, akıllara art niyet ve maksatlı bir eylem olabileceği şüphesini doğurmaktadır.

İlgili Daire Müdürü’nün, KKTC Sayıştay Başkanlığı’nın olumlu görüşünü gizleyerek takındığı bu tavır, 2017’den beridir ödenmeyen teşvikler ve pandemi koşulları nedeniyle ekonomik dar boğaza giren turizm sektörüne ve aynı zamanda sektörün canlanmasına katkı sağlamak adına her alanda olduğu gibi turizm alanında da desteklerini esirgemeyen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin teşviklerin ödenmesi için ayırdığı kaynağın heba edilmesine neden olacak bu tutumun aynı zamanda devletin devamlılığı esasına da aykırı olduğu kanaatindeyiz.

Ayrıca ilgili Daire Müdürü’nün ortaya atmış olduğu iddialarla, ülkemizin turizm sektörünü oluşturan otel işletmeleri ve acentelerimizi aynı zamanda Bakanlık personelimizi töhmet altında bıraktığı gerçeği karşısında, hukuksal zeminde gereğinin yapılması Bakanlığımızca elzem olmuştur.

Bakanlığımız gerek toplumsal menfaati kişisel menfaat ve çıkarlarının üzerinde tutarak sorumluluğunu yerine getirmekten uzak bir tutum içerisinde tavır takınan ilgili Daire Müdürü, gerekse de Kamu Görevlileri yasası uyarınca, resmi evrak ve bilgilerin yayınlanması yasağına aykırı davranışın açıklığa kavuşturulması adına, gerekli hukuksal işlemlerin başlatıldığını, konunun aydınlığa kavuşturulması için gereken her türlü adımın atılacağını, bizzat Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da konunun takipçisi olacağını kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.