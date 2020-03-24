Turistler ülkelerine dönüyor

Koronavirüs vakası nedeniyle Salamis Hotel’de 14 gün karantina altına alınan, bugün karantina süresi dolan turistler, bu sabah saatlerinde otelden çıkartıldı. Turistlerin şu anda Ercan Havalimanı’nda olduğu öğrenildi.

Saat 2.40 itibarı ile Polonyalı turistlerin otelden çıkışları başlarken, 7.45 ve 8.30 saatlerinde de toplamda 6 otobüs ile otelden Alman turistler ayrılmıştı.

Oteldeki personelin ise Çarşamba günü yapılacak test sonuçlarına göre çıkışlarının sağlanacağı, personel ile birlikte otelde görev alan polis ve sağlıkçılar dahil herkese test yapılacağı öğrenildi.

ÜSTEL: “ÜLKEDE TURİST KALMAYACAK”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Koronavirüs tespit edilip, karantinaya alınan ve karantina süresi bugün dolacak olan Alman turistler ile ilgili konuşarak, sadece Alman turistlerin değil, bugün ülkede hiç turistin kalmayacağını belirtmişti.

Kıbrıs Postası