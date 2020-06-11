"Turiste zorunlu sağlık sigortası getiriliyor"

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel BRT’de 18. Saat’e katılarak, 1 Temmuz’da turizmde dışa açılımda ortaya konacak kriterlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Üstel, Bakanlar Kurulu toplantısında dışa açılmanın kriterlerini ortaya koyacaklarını söyledi.

“DIŞA AÇILIMDA İLK ETAPTA DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ TÜRKİYE”

Ünal Üstel, “Hangi turist hangi ülkeden nasıl gelecek. Şimdi baktığımızda üç tane kriter düşünüyoruz. Bir riski çok olan ülke, az riskli ülke ve hemen hemen pozitif vakaları az olan ülke. Bunu tartışıp netleştireceğiz. Biz diyoruz ki PCR testini yapan 72 saati geçmeyen biletini alıp gelebilecek. Bizim ilk etapta düşündüğümüz Türkiye Cumhuriyeti. İkinci düşündüğümüz pozitif vaka sayısı az olan ülkelerden Almanya’da içinde, Doğu Avrupa ülkeleri. Eğer Bakanlar Kurulu dışa açılımda hem fikir olursa dışa da koyacağız kriterlerimizi” dedi.

“1 TEMMUZ’DA SİGORTA HAYATA GEÇMEZSE TURİST ALMAMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Bir soru üzerine Bakan Üstel sağlık sigortasının en çok üzerinde konuşulanlardan biri olduğunu ifade etti.

Ünal Üstel, “Bugüne kadar Sağlık Sigortası maalesef bizim ülkemizde yoktu. Sağlık sigortası mevcut olan yerler var. Bakın Avrupa’da sağlık sigortası var ve mecburidir de. Biletini alıp uçağına bineceğinde sağlık sigortası da çıkarılır. Alman turistler geldi, pozitif vaka oldu hastaneye aldık. Ne yazık ki sağlık sigortası kapsamadı. Ve bütün tedavileri hükümet olarak biz yaptık. Ölen iki turistin cenazesini de biz kaldırdık. 1 Temmuz’a kadar sigortayı yetiştirmek için çalışma yapıyorum. Tüzük bitti bitiyor. Düşüncem önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’na getirelim ve dıştan gelecek insanlara sigortayı mecbur edeceğiz. Ama sigortayı mecbur ederken pandemiyi kapsayan sigortayı mecbur edeceğiz. Bizde de tedavi ücretini sigorta karşılayacak. 1 Temmuz’da sigorta hayata geçmezse turist almamayı düşünüyorum. 1 Temmuz’da geçecek ki turist alabileyim. Bir aksilik olmazsa hedefim öyle. Hukukçularla çalışıyoruz bu yöndeki tüzüğü hazırladık. Tüzük çerçevesinde yapmayı hedefliyoruz” dedi.

“SAĞLIK SİGORTASI 6-7 DOLAR OLACAK”

Bir soru üzerine Turizm ve Çevre Bakanı Üstel pandemiyi kapsayacak sigortanın çok pahalı olmayacağını da söyledi.

Üstel, “Bunun bedeli böyle çok yüksek olmayacak. Sağlık sigortası 6-7 Dolar olacak. Fazla da tutmak istemiyoruz ki bizim insanımız da buna katılsın. Çünkü bizim insanımız da yurt dışına gittiğinde daha rahat olsun.Tabi ben şimdi 6-7 Dolar diyorum da tam netleşince çok pahalı bir şey olmayacak. Bununla ilgili temasta olduğumuz bazı şirketler var. Uluslararası ihaleye çıkacağız ve isteyen şirketler katılacak” dedi.

Üstel, Türkiye’den gelecek turist için de pandemiyi kapsayan sigorta zorunluluğu getirileceğini de dile getirdi.

Bakan Ünal Üstel, “Biz tur operatörlerine şunu diyoruz. Pazarlarken buraya gelecek turiste bu sigortayı yaptıracaksınız... Türkiye’den gelen turiste de bu sigortayı yaptıracağız. Türkiye’de sağlık sigortası var ama bizim istediğimiz bu sigortada pandemiyi de kapsamasıdır” şeklinde konuştu.

“KRİTERLERE UYMAYAN OTELLERE YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ”

Bakan Üstel, kriterler çerçevesinde açılacak otellerin denetleneceğini ve kurallara uymayan otellere yaptırım uygulanacağını da söyledi.

Bakan Üstel, “Çalışanın, insanımızın sağlığı bizim için önemli. Denetimlerimizi yıl sonuna kadar hatta yıl sonu geçerse de devamlı yapacağız. Zaten bizim mevcut denetleme mekanizmamız var idi. Biz ne yaptık. Denetleme mekanizmasını çoğalttık. Neden? Daha çok otellere ulaşalım diye. Bu esnada hem Güvende Kal sertifasını verelim hem de otelleri devamlı bir denetleme mekanizması oluşsun. 4 tane denetleme ekibimiz bulunuyor” dedi…

“KITSAB’IN TALEPLERİ İKİNCİ PAKETTE VARDI”

Bakan Üstel, KITSAB’ın Salı günü yaptığı eylem sonrasında talep ettiği her şeyin hepsini net olarak aldığını da dile getirdi.

Üstel, “KITSAB’ın talepleri ikinci pakette var idi. Ama arkadaşlarımız biraz acele ettikleri için Salı günü böyle bir eğilim yaşandı… Buradaki arkadaşlarımız kendileri istediler ki garantiye alsınlar, anlayışla karşılarım arkadaşları. Böyle bir yürüyüş yaptılar. Dolayısıyla bunların pakette olduğunu Maliye Bakanımız izah etti, kabullendiler ve böylece konsensus sağlandı. En önemlilerinden bir tanesi acenteler dışarıya dönük paket satarlerken erken rezervasyondan müşteriden para alır. Pandemi geldi gerçekleşmeyen turlar için acentelere yapılan ödemelerin istediler ki 1 sene sonraya öteleyelim. Ödenen tur karşılığında o kuponla bir sene içerisinde istediği yere gitsin . Biz onu yaptık Salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında ve erteledik.Gecesi de ödenen tur karşılığında acentelerin müşterilerine paket tur için tatil kuponu verebilmesi yönünde aldığımız karar resmi gazetede yayınlandı” dedi.

“OTOBÜSLER, TAKSİLER, KİRALIK ARAÇLAR HAVAALANINDA DEZENFEKTE OLACAK”

Bakan Üstel, 15 Haziran’da açıklanacak kriterlerin Turizmin yanı sıra Ulaştırma ve Sağlık alanı ile ilgili de olacağını ifade etti.

Üstel, ülkeye gelecek turistleri taşıyacak otobüslerin, taksilerin veya kiralık araçların yolcuyu almadan yarım saat önce havaalanında dezenfekte olacağını bu yöndeki çalışmayı da havaalanı işletmesinin yerine getireceğini kaydetti.

Ünal Üstel konuşmasında “ 1 Temmuz’da tarifeli seferler başladığında ülkelere göre kriterlerimiz olacak. Ben inanarım ki turistler bu ülkeye gelecek. Ve ülkemizde güvenli tatil yapma isteyecek. Çok insan da gelip bu güvenli ülkede ev sahibi olmak isteyecek diye düşünüyorum” ifadelerine de yer verdi.

“DİJİTAL TANITIMA 500-600 BİN TL BÜTÇE”

Dijital tanıtım için yaklaşık 500-600 bin TL civarında bir kaynak ayırdıklarını belirten Bakan Üstel, “keşke bütçemiz çok yüksek olsa bu tanıtımları daha iyi bir noktalara çekebilsek. Ancak şu anki imkanlar dahilinde bunu yapabilmekteyiz” diye konuştu.