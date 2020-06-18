Turist nasıl gelecek? 3 kişilik ailenin 4 günlük Kıbrıs tatili 10 bin TL!

Kuzey Kıbrıs, 1 Temmuz itibariyle turist ağırlamaya hazırlanıyor ama Kıbrıs tatili adeta cep yakıyor.

3 kişilik bir ailenin 4 günlük Kıbrıs tatili için 10 bin TL ödemesi gerekiyor.

1 Temmuz’dan sonra Türkiye’den KKTC’ye gelecek 3 kişilik bir aile, PCR testi için toplam 1350 TL, uçak bileti için 3000 TL ve otelde 4 gece konaklamak için de 6000 TL ödemesi gerekiyor. Böylece 3 kişilik bir ailenin, 4 günlük Kıbrıs tatili için 10 bin 350 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

Gazetda’ya konuşan turizmciler, Türkiye’de PCR testi ücretlerinin 450 TL olduğuna dikkat çekerek "3 kişilik bir aile tatile gelmek isterse 1350 TL ödemek zorunda bu şartlarla hiç kimse Kıbrıs’a tatile gelmek istemez, bu durumda da hava yolları temmuzda da 20-30 yolcu ile uçmaz.” dedi.