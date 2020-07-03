Turgay Deniz özür diledi

Turgay Deniz özür diledi
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Bugün katıldığı bir TV programında "Bekaretini koruyan genç kız gibiyiz" yorumu yapan Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, tüm halktan özür diledi. 

Aıklama yapan Deniz'in açıklaması şu şekilde:

"Bugün katıldığım bir TV programında yaptığım benzetme, cinsiyetçi bir yaklaşım olarak algılanmıştır.

 Tepkilere neden olan bu benzetmenin maksadını aştığını ve yanlış anlaşılmalara neden olduğunu üzülerek saptamış bulunuyorum.

Benzetmeden amacım, halk olarak içinden geçmekte olduğumuz süreçteki zorlukları ve bundan sonra da doğru hamleleri yapmak zorunda olduğumuzu anlatabilmekti.

 Bugüne kadarki yaşantımı bilenler, cinsiyet ayrımcılığı yapmadığımı ve cinsiyet eşitliğine inanan biri olduğumu da biliyorlardır.

Yanlış anlaşılmaya yol açtığım için çok üzgünüm ve bu üzüntümü halkımızla paylaşmayı bir görev sayıyorum. Bu yanlış anlatım için halkımızdan ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndaki çalışma arkadaşlarımdan özür dilerim."

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020, 23:57
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