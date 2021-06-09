Türel Öksüzoğlu'ndan DAÜ'ye ziyaret

KKTC İstatistik Kurumu, bu gün saat 10.00’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. AYKUT HOCANIN’ı ziyaret etti.

Ziyarette iki kurumun çalışmaları konusunda bilgi alışverişi yapıldı. Aynı zamanda Konsey Toplantısında oybirliği ile onaylanan Resmî İstatistik Program (RİP) kapsamı hakkında değerlendirmelerde bulunuldu ve DAÜ olarak KKTC’nin İstatistik altyapısının oluşması konusunda Kuruma katkı koymak istediklerini ilettiler. İstatistik Konseyi üyemiz Doç. Dr. Kamil SERTOĞLU da toplantıda hazır bulundu. Toplantı neticesinde DAÜ VE KKTC İstatistik Kurumu arasında işbirliği protokol imzalanması kararı üretildi. Sayın Rektörümüz nezakette bulunup kumumuzun yıldönümü nedeni ile bizi hediyeleri ile onurlandırmıştır.