Turan Büyükyılmaz: 18 günlük yakıt kaldı

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, TV2020’de Reşat Akar’ın sunduğu programa telefonla bağlanarak, açıklamalarda bulundu.

Akar’ın, “Teknecik'te 20 günlük yakıt kaldığı doğru mu?” sorusu üzerine Büyükyılmaz, “O kadar iyi niyetli cevap veremeyeceğim. Maalesef 18 günlük akaryakıt kaldı” dedi.

14 Ağustos’ta akaryakıtın biteceğini dile getiren Büyükyılmaz, hemen Bakanlar Kurulu’nun devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Ağustos ayını geçirebilmek için 24 bin ton akaryakıt alınmasının şart olduğunu dile getiren Büyükyılmaz, “Bunun için çalışmalarımızı başlattık” diye konuştu.

Bozuk olan 5 jeneratörle ilgili olarak ise Büyükyılmaz, "Herkes bayram tatili yaptı ama biz çalıştık. Jeneratörlerimizin tamiri yapıldı. Sadece 1 tane arızalı jeneratörümüz kaldı" ifadelerini kullandı.