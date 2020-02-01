Tüp çalan şahıs 3000 TL teminata bağlandı

24.1.20 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gazimağusa’ da, Kaliland bölgesinde, P.K’ ye ait bir adet mavi renk 10 kiloluk dolu tüpü giriş kapısı ı önünden sirkat eden H:OY (E-30) şikâyet üzerine polis tarafından tutuklanarak bahse konu tüpe emare olarak el konulmuş, 25.1.20 ve 28.1.20 tarihlerinde çıkarıldığı mahkemede hakkında toplam 6 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 31.1.20 tarihinde yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlandı.

İddia makamı adına mahkemede tanık olarak hazır bulunan polis memuru Kemal Onbaşı olgularla ilgili mahkemeye yemin altında bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Onbaşı şahadetinde, 24.1.20 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gazimağusa’da, Kaliland bölgesinde müştekinin ikamet ettiği adreste giriş kapısı önünde bulunan 1 adet mavi renk 10 kiloluk gaz tüpünün zanlı tarafından sirkat edildiğini aktardı. Adı edilenin derdest emri gereği tutuklandığını ve bahse konu tüpün emare olarak alındığını belirten Onbaşı, Gazimağusa bölgesinde faili meçhul 7 adet tüp hırsızlığı meselesi bulunduğunu belirtti.

Zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu itiraf ettiğine değinen Onbaşı, tutukluluk süresi içerisinde 8 kişiden yazılı ifade temin edildiğini, birçok şahıstan sözlü soruşturma yapıldığını ve kamera görüntülerinin incelendiğine vurgu yaptı. Olayın sosyal medyada yer almasından sonra şikâyetçi sayısında artış meydana geldiğini söyleyen Onbaşı, tahkikatın seyrinde değişiklik meydana geldiğini ve devam etmekte olduğuna vurgu yaptı.

TC vatandaşı olup şu anda turist statüsü altında KKTC de bulunan zanlının bu aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmadığını belirten Onbaşı, ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıcın avukatı bulunmayan zanlıya fırsatı vermesi üzerine konuşan zanlı, mali sıkıntı içerisinde bulunduğunu, Türkiye’ de bulunan 28 haftalık hamile eşi ve bir çocuğuna mali destek temin etmek maksadıyla 12.1.20 tarihinde 30 günlük vize ile KKTC’ ye geldiğini, iş azlığı nedeniyle çalışma izninin durdurulduğunu belirterek ailesine maddi ve manevi destek olabilecek kimsenin olmadığına değindikten sonra işlemiş olduğu suç için mahkemeden özür diledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. Ayrıca şartları yerine getirememesi halinde 15 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)