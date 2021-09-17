Tüm ülkeyi yasa boğdu

Dün saat 17.30 sıralarında, Girne’de sakin Buse AKSAY (K-28), iş yeri içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Girne’de sakin 28 yaşındaki Buse Aksay, dün saat 17.30 sıralarında babasının çalışmakta olduğu iş yerinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Rahatsızlanmasının ardından önce Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan ardından da ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Buse Aksay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aksay’ın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Aksay’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği sanılırken, yakınları Buse’nin hiçbir rahatsızlığı olmadığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021, 08:05