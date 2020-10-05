Tulga: “Herkes batmak üzere

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, pandemi sürecinde devletin alacağından hiçbir şekilde vazgeçmediğini ifade ederek buna bir düzenleme yapılması gerektiğini, ekonomi çarklarının bu şekilde dönmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Hürrem Tulga, “Marketler de alışverişin yüzde 30 azaldığını ifade ediyor. Çünkü devlet alacağından vazgeçmedi” dedi.

Kanal Sim’de konuşan Hürrem Tulga “Bu süreçte insanlar çarşı pazara çıkamadı. Geliri olan da olmayan da çarşı pazara çıkamayacak pozisyona düştü. Marketler de alışverişin yüzde 30 azaldığını ifade ediyor. Çünkü devlet alacağından vazgeçmedi. Bu konuda düzenleme yapılmalı… Çok acil ihtiyaçları karşılayanlar şanslı artık… Böyle bir ekonomi ile bir şey olmaz… Eczane ve market ile yürümez” diye konuştu.

Kıbrıs Postası