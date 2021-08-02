Tuğgeneral İbrahim Dağman emekliye sevk edildi

Yüksek Değerlendirme Kurulu; 02 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanan Ağustos ayı olağan toplantısında, görev süresi dolan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısının durumu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensubu Albaylardan Tuğgeneralliğe yükselecek personelin durumlarını görüşerek karara bağladı.

Karara göre 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere; görev süresi dolan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim DAĞMAN emekliliğe sevk edildi.

Ayrıca Yüksek Değerlendirme Kurulu Çalışma Esasları, Tuğgeneralliğe Terfi ve Uzatma İşlemleri Tüzüğü kapsamında Tuğgeneral kontenjanının 2021 yılı için kullanılmamasına karar verildi.