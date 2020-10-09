Tufan Erhürman: “Sorunlu değil, sorumlu davranacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Seçime yönelik yapılan girişimleri “demokrasiye tahribat” olarak değerlendiren Erhürman, bu tahribatı gören halkın, iradesini kullanarak ve sandığa da bu iradeyi yansıtarak oy kullanmaları gerektiğini belirtti.

Spor kulüplerine yardımlar yapılmasını, bankaların ihtiyaçlı kişilere para yatırmasını, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yasaklarını göz ardı edilerek demeç verme girişimlerinde bulunulmasına değinen Erhürman, “Artık bu girişimler saklı olmaktan çıktı, her şeyi hep birlikte gördük” dedi.

Erhürman, bu tür girişimlerin, demokrasiyi tahrip etme girişimi olduğunun altını çizerek 19 Ekim’de demokrasiye vurulan bu sektenin giderilmesi için çalışacaklarını aktardı.

“ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞILACAK”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Gerekli olan diyaloglar kurulacak, tahribatlar giderilecek, içerideki sorunlar ve dışarıdaki sorunlara çözüm odaklı çalışılacaktır” ifadelerini kullandı.

“Gözleri o kadar döndü ki 19’unu görmüyorlar, birlik bütünlük içerisinde olursak bu tahribatı giderebiliriz” diyen CTP Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, “Sorunlu değil sorumlu davranacağız, halkımızın iradesine güveniyoruz” dedi.