Tufan Erhürman: "Seçimden önce verilen sözler kandırmaca mıydı?"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Haziran 2021'e kadar verilmesi öngörülen sigorta prim desteğinin, açıklanan ekonomik paketle budandığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yeterli kaynağını olduğu söyleniyordu. Seçim maksatlı bir kandırmaca mıydı? Şimdi bu sorunun yanıtı vermek zorundasınız" dedi.

Tufan Erhürman: "Seçimden önce verilen sözler kandırmaca mıydı?"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yapılan düzenlemeyle Haziran 2021'e kadar verilmesi öngörülen sigorta prim desteğinin, açıklanan ekonomik paketle budandığını ifade etti.

Gerekçe olarak, maliyede yeterli kaynağın olmadığının gösterildiğini kaydeden Erhürman, "Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce var olduğunu iddia ediyordunuz" dedi. Erhürman, "Hesap hatası mı yaptınız, seçim maksatlı bir kandırmaca mıydı?" diye sordu, bu sorunun yanıtlanmak zorunda olduğunu vurguladı.

Erhürman'ın söz konusu paylaşımı şöyle: "Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yapılan düzenlemeyle Haziran 2021'e kadar verilmesi öngörülen sigorta prim desteği, açıklanan ekonomik paketle budanıyor. Gerekçe: Maliyede yeterli kaynak yok. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce var olduğunu iddia ediyordunuz. Hesap hatası mı yaptınız, seçim maksatlı bir kandırmaca mıydı? Şimdi bu sorunun yanıtı vermek zorundasınız!"

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