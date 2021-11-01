Tufan Erhürman: “Şartımız olmadığı gibi bir kabulümüz de yok”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun önerilerle gelmesini beklediklerine dikkat çekerek, "Şartımız olmadığı gibi bir kabulümüz de yok” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Erhürman, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’ndan kendilerine hangi önerilerle veya hangi tekliflerle geleceklerini görmeyi beklediklerini aktardı.

“Şartımız olmadığı gibi bir kabulümüz de yok” diyen Erhürman, “En erken tarihte erken seçim diyoruz, seçime gitmek farz oldu” ifadelerini kullandı.

Erken seçime hangi formül ile gidileceği yönünde Sucuoğlu’nun önerilerinin önemli olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Önerileri duyduktan sonra parti yetkili organlarımızla değerlendiririz” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Geçen senenin Şubat ayından beri biz zaten bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini söyleyen bir partiyiz. Duruşumuz nettir” diye konuştu.

Kıbrıs Postası