Tufan Erhürman: “Kendi kendimizi yönetme irademize sahip çıkmak için sokağa çıkacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, tüm Milletvekilleri ve parti yöneticilerinin katılımı ile The Paradise Park’ta bir basın toplantısı düzenledi.

Erhürman ülkenin içinde bulunduğu durumdan rahatsız olduğunu belirterek, “Hukuk ve özgürlük ihlallerine başkaldırmak ve kendi kendimizi yönetme irademize sahip çıkmak için sokağa çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının her dönem var olma mücadelesi verdiğini anlatan Tufan Erhürman, “Biz bu adada eşit iki unsurdan biriyiz, dünyayla buluşmak istiyoruz, kapanıp yalnızlaşmak istemiyoruz, dünyayla buluşmak derdindeyiz” dedi.