Tufan Erhürman: “İcraat yapmak için o makamlardasınız, şikâyet etmek için değil!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden artan Koronavirüs vakalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Erhürman, “Vakalar artıyor. Talebi daha da daraltacak, dolayısıyla ekonomiyi daha da zora sokacak bazı önemler gündemde” ifadelerini kullanarak, Sağlık Bakanlığı’nın elinde çok sayıda Koronavirüs aşısının bulunmasına karşın aşılanma konusunda istekliliğin azaldığına ve daha fazla denetim yapılması gerektiğini açıkladığını belirtti.

“GİDERAYAK EKONOMİYİ DAHA DA BERBAT ETMEYE HAKKINIZ YOK!”

“Yurttaşlar olarak bizler önlemlerimizi almak ve aşılanmayı geciktirmemek zorundayız” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Hükümete gelince... İcraat yapmak için o makamlardasınız, şikâyet etmek için değil! Bir an önce yaygın bir aşılama kampanyası başlatın. Denetimleri artırın ve etkinleştirin. Giderayak ekonomiyi daha da berbat etmeye hakkınız yok!”