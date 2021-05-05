Tufan Erhürman, Ersin Tatar’a sordu

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait olan kimliğini ve pasaportunu bir yöntem bulursa iade edeceğini ifade etmesi üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Siyasi anlam yüklemiyor ve bir hak olarak görüyorsanız niye iade edeceksiniz?” diye sordu.

Tufan Erhürman, Ersin Tatar’a sordu
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ adlı programda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait kimliğini ve pasaportunu "bir yöntemini bulursa iade edeceğini" söylemesi üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Erhürman, “Bu hepimiz gibi sizin de bireysel hakkınız” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Başka bir siyasi anlam yüklüyorsaydınız niye aldınız? Siyasi anlam yüklemiyor ve bir hak olarak görüyorsanız niye iade edeceksiniz? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?”

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