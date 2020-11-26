Tufan Erhürman'dan Tatar'ın 'UBP-HP' mesajına tepki!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de yayınlanan 14. Saat adlı programa katılarak, açıklamalarda bulundu.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’ın dün bir banka açılışında yaptığı konuşmasında "Hükümet kurma çalışmaları vardır. Bir mesaj vermem gerekir. UBP- HP Önemli başarılara imza atmıştır Sayın Özersay... Mesajı alan alsın... " şeklinde verdiği UBP-HP mesajını eleştirdi.

"HERKES AĞZINDAN ÇIKANI TARTARAK SÖYLESİN"

Herkesin ağzından çıkanı tartarak söylemesi gerektiğini dile getiren Erhürman, “Cumhurbaşkanının yemininde ‘ben tarafsız kalacağıma yemin ediyorum’ ibaresi varken, aniden bir açılış verdiği mesaj kabul edilebilir değil.Kurumsal ilişkiler ve dil açısından söylenmemesi gerekir. Bunlar söylendiği anda memlekette bir sürü taş yerinden oynamaya başlar. Siyasilerin de yasalar, mevzuat, teammüler gereği konuşmaları sınırlıdır” diye konuştu.

"HÜKÜMET KURMA GÖREVİ CTP'DEYKEN BAŞBAKANLIĞIN BAŞKA PARTİDE OLMASI KONUŞULAMAZ"

Hükümeti kurma görevinin şu an CTP’de olduğunu anımsatan Erhürman, başka bir partinin başbakanlığını konuşmak gibi bir ihtimalin olamayacağını belirterek, “UBP’yi hangi sıfatla ziyaret ettik? Hükümeti kurma görevi CTP’dedir. Bu sıfatla UBP’ye ziyaret gerçekleştirdik. Başbakanlığı başka partiye vermek konuşulabilir mi? Memleket zaten allem gallem edildi. Lütfen artık bundan sonra herkes ne konuşuyorsa, mevzuat ve anayasayla bir sorunu olur mu diye dikkat etsin” dedi.