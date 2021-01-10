Tufan Erhürman'dan Sunat Atun'a yanıt: "Yine anormal bir durum"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, geçtiğimiz günlerde UBP Milletvekili Sunat Atun'a cevap vererek, "Anormal olan her şeyin normalleştiği bu ortamda bunu da "normal" kabul etmek gerekiyor herhalde!” diyerek tepki gösterdi.

Tufan Erhürman'dan Sunat Atun'a yanıt: "Yine anormal bir durum"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun’un geçtiğimiz günlerde  yaptığı açıklamasında "Pandeminin getirdiği bozulma ile Ekonomiyi Programsız yönetme tercihinin birleşmesi ile başıboş ekonomi yönetimi modeli doğmuş, bu da ülkemizi tarihi çöküşe getirmiştir” ifadelerini eleştirdi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bunu söyleyen kim? Ulusal Birlik Partisi tarafından Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı olarak görevlendirilen Sn. Sunat Atun. İktidarın büyük ortağı kim? UBP. Anormal olan her şeyin normalleştiği bu ortamda bunu da "normal" kabul etmek gerekiyor herhalde!” diyerek Atun’un söylemlerine tepki gösterdi.

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