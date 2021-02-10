Tufan Erhürman'dan Ersin Tatar'a: “Bir sonraki aşamada ‘tarih benimle başladı’ derse şaşırmamak lazım!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın "İki devletliliği dünyanın gündemine ben taşıdım... Benim fikrimdi, Türkiye kabul etti" yönündeki açıklamasına tepki göstererek, “Bir sonraki aşamada ‘tarih benimle başladı’ derse şaşırmamak lazım!” dedi.

Tufan Erhürman'dan Ersin Tatar'a: “Bir sonraki aşamada ‘tarih benimle başladı’ derse şaşırmamak lazım!”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın "İki devletliliği dünyanın gündemine ben taşıdım... Benim fikrimdi, Türkiye kabul etti" yönündeki açıklamasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Erhürman, “Yine federasyon görüşelim, yine aşağılanalım... Böyle bir oyunda yokuz’ diyerek bugüne kadar federasyon görüşenleri de aşağılanmamıza sebep olmakla suçlamış” diyerek, işin boyutunun değiştiğinin altını çizdi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bir sonraki aşamada ‘tarih benimle başladı’ derse şaşırmamak lazım!” ifadelerini de kullandı.

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