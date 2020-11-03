Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı tartışma programına davet etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün Meclis kürsüsünden yaptığı “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bize Maraş’taki gelişmelerden kendisinin de haberi olmadığını söyledi” açıklaması üzerine Tatar’dan “Erhürman’ın Maraş açıklaması doğru değil” yanıtının gelmesi sonrası, yazılı bir açıklama yaptı, “orada yalnız değildik” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açılamada bulunan Tufan Erhürman, “konuşmalara diğer parti temsilcileri de şahittir” diyerek, Tatar’ın cumartesi gün Cumhurbaşkanlığı’nda, diğer parti başkanlarının da katıldığı toplantıda “Maraş’taki gelişmelerden haberdar değilim” söyleminde bulunduğu yönündeki iddiasını yineledi.

“Devlet ciddiyetini korumak adına daha uzun bir yazılı polemiğe girmeyi gerekli görmüyorum” diyen Erhürman, Tatar’ın kendisini “Maraş konusundaki görüşlerini netleştirmeye ve kamuoyu ile paylaşmaya” davet ettiğini belirterek, “hala yeterince anlaşılmamışsa, hem birinci konuyu hem de Maraş konusundaki görüşlerimizi Sn. Tatar ile istediği herhangi bir televizyondaki herhangi bir programda tartışmaya açık ve istekli olduğumu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020, 14:12