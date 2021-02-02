Tufan Erhürman: “Açıklamalarınızdan sizin de kabul ettiğiniz anlaşılıyor ki yönetemiyorsunuz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, artan Koronavirüs vakaları hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Erhürman, sahadaki sağlık çalışanlarının ‘sağlık sisteminin alarm verdiğini' açıkladıklarını söyleyerek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komite’nin kapanma kararını uzatacağının kesin olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin "Kapanma diye bir şey yoktur. Hareket durmadı. Böyle kapanma olmaz" açıklamasına da işaret eden Erhürman, “Kapanmayı uzatma kararı verirken alınması gereken yeni kararlar varsa alın. Sorun uygulamadaysa sorunu giderin. Hareketi durdurun. 'yardım istiyorsanız söyleyin, hazırız' diyoruz dinleyen yok. 'Yönetin' diyoruz... Açıklamalarınızdan sizin de kabul ettiğiniz anlaşılıyor ki yönet(e)miyorsunuz” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Hareket durmuyorsa evinde oturanlar, iş yerlerini açmayanlar boşuna mı özveride bulunuyor? Oturanların da isyan etmesini mi bekliyorsunuz? Son söz de hepimize: Kararlar ve uygulama ne kadar eksik olursa olsun! Biz hareketliliği durduralım. Sevdiklerimiz için, sağlık çalışanlarımızın yükünü biraz olsun hafifletebilmek için, halkımız için yapmalıyız bunu!”