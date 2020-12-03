Tufan Erhürman: "4'lü koalisyon için gereken güven ortamı sağlanmadı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma görevini aldıktan sonra gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından olumlu bir sonuca varamayınca bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a görevi iade etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Erhürman, 4 parti arasında güven sorunu oluştuğunu belirterek “Krizlere yol açacak hükümet bir istemedik…” dedi.

Erhürman, hükümet kurma süreci içerisinde öncelikle KKTC Cumhuriyet Meclisi içerisinde temsil edilen 6 partinin de dahil olduğu ve teknokratların da içerisinde yer aldığı bir hükümet modelini denediklerini söyledi.

Bu modeli uzun süredir gündeme getirdiklerini kaydeden Erhürman, "Önce bir kriz masası olması gerektiğini söylemiştik. Daha sonra bir kriz hükümetinin ortaya çıkmasını söylemiştik. Kriz hükümeti derken, geniş tabanlı ve parlamentodaki mümkünse bütün partilerin içerisinde yer alacağı bir hükümet modelinden söz etmiştik" dedi.

Erhürman, kriz hükümeti formülüyle ilgili bir ilerleme sağlayamadıklarını ve daha sonra CTP, Halkın Partisi (HP),Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti'den (DP) oluşan 4'lü koalisyon ihtimalinin görüşülmesi kanaatinin ortaya çıktığını ifade etti.

İçerisinde teknokratların da olduğu 4'lü koalisyon formülü arayışında olduklarını belirten Erhürman, "Bizim aradığımız şey ilkeler üzerinde uzlaşabilmekti. Ülke zor bir dönemden geçecek, bu zorluk maliyenin zorluğundan ziyade piyasanın zorluğudur. Böyle bir zor dönemi devralacak bir hükümette tam bir güven ortamı olması gerekir. 4'lü koalisyon ihtimalinde hepimizin rahat olacağı, istikrar konusunda sorun yaşamayacağı bir güven ortamını tam olarak göremedik" diye konuştu.

Erhürman, ülkede bir hükümet krizi olduğunu, bunu çözmek için yeni bir hükümet krizi çıkaracak bir yapının doğru olmayacağını da ifade etti.

Erhürman, görevini iade etmesinin ardından açıklama yaparak üzerinde görüşülen 4’lü koalisyon hükümetinin, güvenoyu alamadığını dile getirerek bu yüzden görevinin süresini doldurmadan iade ettiğini açıkladı.

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Erhürman, “Böyle zor bir dönemde hükümette güven ortamı gereklidir… Güvenoyu sırasında gerçekten istikrarlı bir hükümet modeli ile Eylüle kadar götürmekti amacımız ancak 4’lü koalisyon modelinin güvenoyu alamadığı, hepimizin rahat olacağı ve güven ortamı göremedik…” dedi.