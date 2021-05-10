TRT'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, KKTC'de krize neden oldu
TRT'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ta yayınlanan bir sahnede EOKA'cı Nikos Sampson'ın KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın başına silah dayaması KKTC'lilerin tepkisini çekti. Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail ise "Geri zekalı mısınız? Sampson kim ki Denktaş'ın kafasına silah dayayacak. Utanmadan bir de 'Gerçek bir varoluş hikayesi' diyorsunuz!" eleştirisinde bulundu.
KKTC
10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:00
DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
"TRT'nin 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin 4. bölümünde 1963'de Lefkoşa'nın düştüğü, EOKA'nın Türk karargâhını ele geçirdiği iddia edildi. Bu uydurmadır" diyen İsmail, aslında söz konusu olayın tam tersi şekilde sonuçlandığını yazarak, şu ifadeleri kullanmıştı:
"EOKA, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) direnişini kırıp Türk bölgesine giremedi. Aksine stratejik 2 yüksek bina ve bir fabrikayı kaybetti. Bu uydurmaların nedeni ne."