TRT Kıbrıs’tan Mevlid Kandili özel yayını yapacak!

TRT Kıbrıs’tan Mevlid Kandili özel yayını yapacak!
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Mevlid Kandili dolayısıyla 28 Ekim Çarşamba günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Hala Sultan Camisi’nden özel yayın gerçekleştirecek.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan (TRT) yapılan yazılı açıklamada, TRT İç Yapımlar tarafından Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifleri dolayısıyla geçen yıl açılan ve ismini Güney Kıbrıs’ta kabri bulunan Hazreti Muhammed’in halasından alan Lefkoşa Hala Sultan Camii‘nin “Mevlid Kandili Özel Yayını“na ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Türkiye’deki televizyon kanalları arasından ilk kandil yayının böylece TRT tarafından gerçekleştirilmiş olacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Özel yayına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da duaları ile katılacak. Bu kutlu gecede gerçekleştirilecek ‘Mevlid Kandili Özel Yayını’ 28 Ekim Çarşamba saat 19.30’da TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.”

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