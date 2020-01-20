Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
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Girne’de bu akşam meydana gelen trafik kazasında Veysel CAN hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 19.00 sıralarnda Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, Mahir Salman Söker (E-42), yönetimindeki RF 453 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun sağ şeridinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada Büyük Anadolu Otel önlerine geldiği zaman, o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Veysel CAN (E-51)’a çarptı.

Kaza sonucu Veysel CAN olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay sonrasında araç sürücüsü Mahir Salman Söker tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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