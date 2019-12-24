Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
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Polisten yapılan açıklama şöyle;

Ölümle Neticelenen Trafik Kazası 
24.12.2019 tarihinde, saat 07:45 sıralarında,  Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Hüseyin Yusuf Erçika (E-59), yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu yol kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru  gelmekte olan  Esra Korcan (K-41) yönetimindeki JS 170 plakalı araç ile ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu  JS 170 plakalı araç sürücüsü Esra Korcan olay yerinde yaşamı yitirmiştir. Hüseyin Yusuf Erçika  ise kontrol maksatlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2019, 11:06
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