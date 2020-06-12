Trafik Kazasına Bir Kurban Daha

Karaoğlanoğlu'nda dün akşam bir aracın çarptığı yaya 20 yaşındaki Ngoy David Kakudji, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün akşam Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaya Ngoy David Kakudjı (E-20) tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü tutuklandı, polisin soruşturması sürüyor...