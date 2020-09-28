Trafik de Bir Hafta da 649 Sürücüye İşlem Yapıldı

Polis Basın Bülteni’ne göre, 21 - 27 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde polis tarafından ülke genelinde aynı dönem içerisinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 294 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 649 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Trafik de Bir Hafta da 649 Sürücüye İşlem Yapıldı
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CEP TELEFONUYLA KONUŞMAK VE SÜRAT EN YAYGIN İŞLENEN SUÇLAR

Suçların dağılımı şöyle:

“Seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak (168), sürat (155), tehlikeli sürüş (2), dikkatsiz sürüş (19), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (50), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (20), alkollü araç kullanmak (17) trafik levha ve işaretlerine uymamak (52), trafik ışıklarına uymamak (1), muayenesiz araç kullanmak (14), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (27), "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (1), "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak (3), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (4) ve 115 diğer trafik suçları.”

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