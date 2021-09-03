Trafik canavarı bir can daha aldı

Lapta-Girne ana yolunda, Yavuz Çıkarma Anıtı civarındaki trafik kazasında yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Leyla Watt (57), Ali Bayırbaşı (24) yönetimindeki LS 067 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı; ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Kaynak:MHA
Lapta-Girne ana yolunda, Yavuz Çıkarma Anıtı civarındaki trafik kazasında yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Leyla Watt (57), Ali Bayırbaşı (24) yönetimindeki LS 067 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı; ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
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