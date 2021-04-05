Tozlu havaya dikkat!

Orta doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi. Tozlu havanın 7 Nisan 2021 Çarşamba günü adayı terk etmesi bekleniyor

Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR

Kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.