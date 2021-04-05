Tozlu havaya dikkat!

Orta doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi. Tozlu havanın 7 Nisan 2021 Çarşamba günü adayı terk etmesi bekleniyor
Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR
Kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.