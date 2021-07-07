Tosuncuk konuştu... Soruşturma Kıbrıs'a uzanıyor

Brezilya'da teslim olarak Türkiye'ye götürülen Çiftlik Bank'ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Aydın'ın, ifadesinde, mağdurların mağduriyetini gidermek için teslim olduğunu söylediği ve sistemi, Kıbrıs’ta kurduğu bir şirket üzerinden yönetmeye başladığını anlattığı ifade ediliyor.

Türkiye basınında yer alan haberlere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 4 günlük gözaltı süresi verilen Aydın’ın ifade vermesinin yaklaşık 2 gün sürdüğü belirtiliyor.

Aydın'ın ifadesinde, Çiftlik Bank projesini öncelikli olarak bir internet oyunu olarak tasarladığını, daha sonra şirket kurmaya karar verdiğini ve sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını söylediği ifade ediliyor.

YURT DIŞINDA BULUNDUĞU SÜREÇTE FİRMALAR AÇMIŞ

'Çiftlik Bank Projesinde' zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını, bazı kişilerin para istemesine üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini kaydeden Mehmet Aydın'ın yurtdışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını belirttiği ifade edildi.

SİSTEMİ DOLANDIRICILIK AMACIYLA KURMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Türkiye'deki Çiftlik Bank işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü öne süren Aydın'ın Çiftlik Bank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece anapara iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların gerçek çiftliklerde payı olmadığının söylendiğini iddia etti.

Ayrıca Aydın'ın ifadesinde, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını, Çiftlik Bank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını ve her zaman iyi niyetli davrandığını iddia ettiği kaydedildi.

"SİSTEMDE GÖREV ALAN KİŞİLER KÖTÜ NİYETLİ DAVRANDI" İDDİASI

Şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyet göstergesi olduğunu öne süren Mehmet Aydın'ın sistemde görev alan kişilerin kötü niyetli davrandığını söyleyerek haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattıklarını söylediği belirtildi.

MAĞDURİYETLERİ GİDERMEK İÇİN TESLİM OLMUŞ

Aydın'ın tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini, basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığının haber yapılması üzerine Türkiye'de kurulu Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıklarının 200 milyon lira civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine Brezilya'daki büyükelçiliğe giderek teslim olduğunu beyan ettiği bilgisi edinildi.

Mehmet Aydın, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda soruşturmayı yürüten Savcı Yücel Ertaş'a ifade vermeye devam ediyor.