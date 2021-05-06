Torun Ercan’dan, Ersin Tatar’ın isim değişikliği önerisine tepki

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Ercan Havaalanı’nın isminin “Dr. Fazıl Küçük Havaalanı”; Geçitkale Havaalanı’nın ise “Geçitkale Ercan Havaalanı” olarak değiştirilmesi yönündeki tepki çeken önerisine, bir tepki de Binbaşı Fehmi Ercan’ın torunu Selen Ercan’dan geldi.

Change.org üzerinden “Ercan Havaalanı’nın ismine dokunma” başlıklı bir imza kampanyası başlatan torun Ercan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, dedesinin 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatında 6. Kolordu nezdinde İleri Hava Kontrolörü Tim Komutanı olarak adaya çıktığını ve Alay Komutanı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu ile birlikte şehit düştüğünü ifade etti.

Selen Ercan, “Rahmetli şehit dedemin ve Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerimizin anısına yapılan bu vefasızlık bizi derinden incitmiştir” dedi.