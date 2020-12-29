Töre: “Karşı taraf böyle ister” denilerek adaylıktan çekilmem istendi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, “Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için yapılacak seçimden çekilmesinin istendiğini” açıkladı.

Töre, konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Partimiz bunu hak etmedi” ifadelerini de kullandı.

UBP kurultayında iki adayın geri çekilmesinin yanlış olduğunu birçok kez ifade ettiğini de kaydeden Töre, Meclis Başkanlığı için yapılacak seçimde UBP’nin aday belirlemesi sürecinde “orası böyle ister, burası böyle ister, karşı taraf böyle ister, o aileye söz verdik” denilerek kendisinden adaylıktan çekilmesinin istendiğini kaydetti.

“HALKIN SEVGİSİ VE GÜVENİ EN YÜCE MAKAM”

Yazılı açıklamasında halkın kendisine olan sevgisi ve güveninin kendisi için en yüce makam olduğunu vurgulayan Töre, “Elli yılı aşkın süredir Kıbrıs Türk halkının milli bekası ve mensubu olmakla şeref duyduğum Türk Milletinin milli meseleleriyle fikirsel ve bilimsel olarak çalışmalar yaptım. Siyasi hayatımda da milli davamız hep ön planda oldu. Mücahit ve mukavemet ruhunun canlı kalması için büyük bir azimle çalıştım” dedi.

Töre açıklamasında “UBP kurultayında iki adayında geri çekilmesiyle yaşanan çirkinliklerin çok yanlış olduğunu defalarca ifade ettim” ifadelerine de yer verdi.

Kendisine verilen görev doğrultusunda dört defa divan başkanlığı görevi üstlendiğini kaydeden Töre, “Çocukluk, gençlik yıllarımda ve hayatımın bütün safhalarında vatan, anavatan, devletimiz, bayraklarımız, istiklalimiz için çalıştım. Bundan sonraki yaşamımda da aynı çizgide devam edeceğim” dedi.

“SEÇİMDEN ÇEKİLMEM İSTENDİ”

Cumhuriyet Meclisi başkanlık seçiminde UBP’nin aday belirleme sürecinde “Orası böyle ister, burası böyle ister, karşı taraf böyle ister, o aileye söz verdik denilerek adaylıktan çekilmem istendi” açıklamasını yapan Töre, bu yönde bazı bakan ve milletvekillerine de telkinler yapıldığını dile getirdi.

“PARTİMİZ BUNU HAK ETMEDİ”

“Partimiz bunları hak etmedi. Parti örgütlerimizin, üyelerimizin ve de halkımızın istek ve arzularına kulaklar tıkanarak bu sonuç ortaya çıktı” ifadelerini kullanan Töre, halkın, milli ve manevi meselelerde gösterdiği hassasiyet, ciddiyet, samimiyet ve dürüstlüğün karakterini oluşturduğuna şahit olduğunu kaydetti.

“KÜÇÜK VE DENKTAŞ’I REHBER EDİNDİM”

Töre açıklamasını “Halkımızın iyi gününde ve de kötü gününde her zaman yanında oldum. Olmaya da devam edeceğim. Özgürlük Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı kendime rehber edindim. Onların izinde gitmeye devam edeceğim. Kamuoyuna duyururum” sözleriyle tamamladı.