Toplu Taşımacılar Eyleminden Uzlaşı Çıktı

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin Başbakanlık önündeki araçlı eylemi sonlandırıldı.

Toplu taşımacıların eyleminden uzlaşı çıktı. Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, toplu taşımacılık sektörüyle eylemlerinin 12. gününde uzlaşıya vardıklarını açıkladı.

Özelde ülkemizi genelde dünyayı etkileyen Pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlerin başında taşımacılık sektörünün geldiğini ifade ederek, her alandaki taşımacılığın ciddi sorunlar yaşadığını belirtti.

Hükümetin elinden gelen imkanlar çerçevesinde sektörleri ayakta tutmaya çalıştıklarını açıklayan Amcaoğlu, toplu taşımacılığın eyleminin 12. gününde uzlaştıklarını açıkladı.

“Tüm taleplerimiz karşılık bulmadı, mücadelemiz sürecek”

Toplu Taşımacılar temsilcisi tarafından okunan yazılı basın açıklamasında ise taleplerine karşılık buldukları anlatıldı, bu talepleri okundu.

Açıklamada, T izinleriyle ilgili bir yıl muaf tutulma taleplerinin çeşitli ödeme kolaylığı ile kabul edildiğini, Şubat Mart ve Nisan ayı için kapalı olan sektöre bin 500 TL destek ödemesi yapılmasının kabul edildiğini, ay sonuna kadar taşımacılara hibe verileceğini, kuzeydeki hava limanlarına rezervasyonlu yolcu alımının önünün açıldığı, toplu taşımacılıkta risk grubundaki kişilere aşılama yapılması gibi çeşitli konularda uzlaşıya varıldığı belirtildi.

Bazı taleplerinin karşılık ve uzlaşı bulamadığı da ifade edilirken, bu talepler için önümüzdeki günlerde yeniden görüşmeler yapılacağı belirtildi.

Aytaç: “Sunduğumuz isteklerin tümü olmasa da % 85 yerine geldi”

Toplu Taşımacılar Birliği Başkan Menteş Aytaç da söz alarak uzlaşıya vardıklarını, eylemlerini kazasız belasız kimseyi kırmadan dökmeden bitirdiklerini ifade ederek herkese teşekkür etti.

“Yola üç amaçla çıktı, azınlık olduğumuz söylendi ama bu güne kadar yapılmamış bir konvoyla kalabalığımızı gösterdik. Yayınlar ile büyük destek bulduk. Üçüncüsü ise isteklerimizi almaktı. Sunduğumuz isteklerin tümü olmasa da % 85 yerine geldi. Bu nedenle yelemi bugün sonlandırmak durumundayız. Burada öğrendik ki bizlerin ayaküstünde durması gerek. Bir kez daha herkese teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: YENİ DÜZEN