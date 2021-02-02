Toplantı sonrası sessizlik

Başbakan Ersan Saner'in Bakanlar ile beraber yapmış olduğu toplantı sona erdi. Başbakan Saner başkanlığında “gündemsiz” bir şekilde toplanan Bakanların, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün ürettiği yeni tedbirleri görüştüğünü duyurmuştu. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Ersan Saner'in Bakanlar ile beraber yapmış olduğu toplantıya dair bir açıklama yapılmayacak. Verilen bilgiye göre toplantının Bakanlar Kurulu formatında değil Bakanlar ile görüşme şeklinde olmasından dolayı toplantıya dair bir açıklama yapılmadı...