Toplam 8748 test yapıldı

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Toplam 8748 test yapıldı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 8748 olup, 109'u yerel 143 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 109 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 109 kişi ise yerel vakadır. 

41 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 


5 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8748    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 143 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30 

Yerel Vaka Sayısı: 109 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 105 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .496.246 

Toplam Vaka Sayısı: 17.135  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.090 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1852 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 139 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1596 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 103 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 67 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 503 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 342 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3924 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 44.458

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