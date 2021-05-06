"Toplam 8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vakaya rastlandı, 67 kişi taburcu edildi"

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"Toplam 8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vakaya rastlandı, 67 kişi taburcu edildi"
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 8286 olup, 34'ü yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış 67 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 34 kişi ise yerel vakadır. 

19 kişi Lefkoşa, 7 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Yenişehir -1 / Ortaköy-1/ Taşkınköy-2 / Gönyeli-8 / Köşklüçiftlik-1/ Metehan-1/ Yenikent-2 / Kızılbaş-1/ Surlariçi-1 / Alayköy-1 

Girne 

Girne Merkez-3 / Göçeri Köyü -1 / Zeytinlik-1/ Çatalköy-2 

Gazimağusa 

Gülseren-1/ Vadili-1/ Sakarya-1/ Mutluyaka-1/ Çanakkale Bölgesi-1 / Yeniboğaziçi-2 

İskele 

Topçuköy-1 

6 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8286 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17 

Yerel Vaka Sayısı: 34 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 67 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.033. 869 

Toplam Vaka Sayısı: 6581 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5969 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 580 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 488  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 30 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3 


Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 64  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 872 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2040

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