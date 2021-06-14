Toplam 7940 test yapıldı

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Toplam 7940 test yapıldı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7940 olup,15'i  yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış, 27 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 15 kişi ise yerel vakadır. 


5 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Ortaköy-1/ Beyköy-1 / Surlariçi-1/ Meriç-1/ Gönyeli-1 

Girne 

Girne Merkez-6  / Karakum-1 

Gazimağusa 

Akdoğan-1/ Karakol-1 

Güzelyurt 

Kalkanlı -1 

14 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7940  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 

Yerel Vaka Sayısı: 15   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27  

Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.331. 219 

Toplam Vaka Sayısı: 7585  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7316  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 235 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 205  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 5 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 320  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1112    

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2691 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 11.523

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